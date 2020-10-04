Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileriyle şubat ve mart aylarında yatırımcısını üzen borsa, ikinci çeyrekte son 11 yılın en iyi çeyreklik performansını sergilemişti. BIST 100 endeksi, Covid-19'un devam eden etkileriyle birlikte temmuz ve ağustos aylarında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi eylül ayını ise yüzde 6,2 yükselişle 1.145 puandan tamamladı. Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini belirtti. Ekim ayında yurt içinde Merkez Bankasının faiz kararı, ödemeler dengesi istatistikleri, enflasyon ve Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmeler; yurt dışında ise Avrupa ve Japonya'nın faiz kararı, ABD'deki teşvik paketi ve Covid-19'a ilişkin haberler takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesi direnç, 1.120 puan ise destek konumunda bulunuyor.