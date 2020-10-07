Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Salgın sürecinde yatırımları doğru yönetmek de önemli sonuçlar doğurdu. Bu dönemde nakitte kalan vatandaşlar, tercihlerine göre oldukça farklı tablolarla karşılaştı. Pandemide birikimlerini faizde bekleten kaybetti. Yılbaşından bu yana yüzde 10'un altında getiri elde eden mevduat yatırımcılarının birikimi, enflasyon karşısında da eridi. Dalgalı seyir izleyen borsa da bugünlerde yılbaşında bulunduğu seviyelere yakın seyrediyor. Pandemide borsa, zamanlama ve hisse seçimine göre hem kazandıran hem de kaybettiren oldu. Asıl kazananlar ise paralarını faizsiz fonlarda değerlendirenler oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) altın fonları ortalama yüzde 55, döviz içeren fonlar da yüzde 40 civarında kazanç sağladı. 'Otomatik Katılım'la birlikte yaklaşık 13 milyon tasarrufçusu ve 156 milyar TL’lik fon tutarıyla BES, Türkiye’nin kaynak kapasitesini de katlayacak güce emin adımlarla ilerliyor. Yüksek fon getirilerinin, bundan sonraki süreçte katılımcı sayısını artırması bekleniyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek "Pandemi sonrası insanlar geleceklerini güvence altına almayı daha çok düşünmeye başladı. 125 binin üzerinde katılımcı, şimdi ikinci emeklilik maaşını alıyor. Her yıl da üç bin civarında katılımcı yeni emekliler arasına giriyor” dedi. BES’in her kesimi kucakladığına dikkat çeken Sincek "Faiz hassasiyeti taşıyanlar için model olduk. 2017’de gerçekleşen düzenlemelerin ardından, bu alanda çok büyük bir potansiyel olduğu daha da iyi anlaşıldı. BES, daha geniş kesimlere ulaşma imkânı buldu. Diğer yandan emeklilik fonlarının son yedi aylık ağırlıklı getiri oranı yüzde 15,9 ile, alternatif tasarruf araçlarını geçmeyi başardı. Bu gelişimin artarak devam edeceği görülüyor" şeklinde konuştu.