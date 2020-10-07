Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ev sahipliğini Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam’ın yaptığı webinarın konukları Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül oldu. Normalleşme süreci ile çarkların yeniden dönmeye başladığını dile getiren CEO'lar 2021'in dengelenme yılı olacağını ifade etti. Yatırım konusunda mottolarını "fren ve gaz" olarak açıklayan CEO'lar 2021 yılında yeni yatırımların olacağını söyledi.

TOGG'UN BATARYASI İÇİN İLK ADIM

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül normalleşme süreciyle birlikte şarj istasyonlarında âdeta patlama yaşandığına dikkat çekti. Vestel’den örnek veren Yüngül “Şarj istasyonları yapıyorduk. Elektrikli arabayla birlikte haziran ayında öyle büyük talep geldi ki, şu an ocak ayına sipariş alıyoruz. Hem Vestel, hem tekstil, hem de madende yıl sonuna kadar doluyuz. Vestel'de beş yılda kapasiteyi yüzde 75 artırma hedefimiz vardı. Bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Yine bu pandemiden dolayı Avrupa’da ciddi bir elektrikli bisiklet piyasası arttı. Biz de pillerin paketlemesini yapıyorduk. Şimdi bu konu öne çıktı ve ek AR-GE koyduk. Keza tekstilde de aynı. Antiviral-antibakteriyel-akıllı tekstiller çok önem kazanmaya başladı. Gittikçe üretimimizde daha fazla pay alıyor. Öyle görünüyor ki yılı yüzde 15 büyüme hedefimizin çok az gerisinde kapatacağız" dedi.

Yüngül, pandemi sürecinin Türkiye için çok önemli fırsatları barındırdığını belirterek şunları kaydetti: Avrupalılar Çin'in dışında alternatif tedarikçilere yöneldi. Biz bunu çok net hissediyoruz. Almanya ve İspanya gibi ülkelerden KOBİ'ler Türkiye, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere yöneliyor. Özellikle Avrupa'ya ihracatta bunu hissediyoruz. Burada iki tane önemli nokta var: Birincisi jeopolitik durum çok önemli. Jeopolitik krizler olmazsa önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. İkincisi; rayting kuruluşlarının ülke notu çok önemli. Hem yatırımları yapabilmemiz hem de bu yatırımları daha ucuz kaynakla yapabilmek için kredi notları ileriki yıllar için çok önemli olacak" dedi.

Yüngül, 2021’de Manisa Gördes'teki nikel ve kobalt fabrikası yatırımına da başlayacaklarını ifade ederek, "Elektrikli araçların hammaddesi olan nikel-kobal-sülfat yatırımlarının teşvikini aldık. 2021 Ocak ayında bu yatırımlara başlayacağız. Yerli otomobilin bataryasını üreteceğiz. Aynı şekilde ocak ayında yerli ventilatör üretimine başlıyoruz" diye konuştu.

DİJİTAL CİRO TAKİP SİSTEMİ KURDUK

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, düşük borçluluk sayesinde pandemi dönemini rahat atlattıklarını dile getirdi. Yılın ilk altı ayında 27,4 milyar gelir ve 2,2 milyar lira net kâr açıkladıklarını anlatan Sabancı "Zaten biz 2020’ye sağlam giriş yapmıştık. Borçluluğumuzu düşür-müştük. Bunun da faydasını gördük. Enerji ve yapı malzemelerinde kapasitemizi kullandık. Dijital ciro takip mekanizması kurduk. Gelirlerimizin ne kadarı dijitalden geliyor ölçüyoruz. 30 milyon dolarlık kurumsal girişim sermayesi fonu kurduk. İlk yatırımımızı da giyilebilir teknoloji alanına yaptık" dedi.

TEDARİK VE ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİRİZ

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, pandemi döneminde projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Rusya, Katar ve Kuveyt'te üç yeni proje aldıklarını bildirdi. Özdemir, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük fırsatlar olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Kamu yatırımları bu alanda çok önemli. Devletler eskiyen altyapılarını yenileyecek. Sürdürülebilir sağlıklı binalar önemli hale gelecek. İşin bir de Afrika boyutu var. Afrika'nın nüfusu bir milyar atacak. Bu da okul, hastane kısacası altyapı demek. Bu alanda Çin'e rakip olduğumuz düşünüyorum. Biz alt yapı olarak bir çok ülkeden daha iyi durumdayız. Bunun reklamını yapıp yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmeliyiz." Bu dönemde ülkelerin Çin'le olan ticaretini yeniden gözden geçireceğine değinen Özdemir, "Hem tedarik hem de üretim üssü olabiliriz. Çin'in yerine Türkiye'nin aday olacağını düşünüyorum" dedi.

YURT DIŞINDA YENİ SATIN ALMA FIRSATI KOLLUYORUZ

Türkiye'de dokuz faklı sektörde 80 bin çalışan ile faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu "Pandemi özellikle yeme-içeme sektörünü daha derinden etkiledi. AVM’ler ve kafeler kapandı. Haziran ayından bu yana nispeten bir düzelme var ama yeterli değil" dedi. Yatırım mottolarını ‘fren-gaz’ olarak açıklayan Zorlu şöyle devam etti: 2021 yılı pandeminin etkisiyle belirsizliklerin yaşanacağı bir yıl olacak. Özellikle de ilk yarıda. Temkinli yatırımlarımızı 2021'de de devam edeceğiz. Yatırımlarımız uzun döneme yayacağız. Bu salgın gıda ve tarımın önemini ortaya koydu. Geleceğin sektörü tarıma yatırım yapacağız. Tüketici ürünlerinde yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını da değerlendirmeye çalışıyoruz."

YENİ MÜŞTERİ SAYIMIZ PANDEMİDE DÖRT KAT ARTTI

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam pandemi döneminde tahminlerinde ötesinde yüzde 40 büyüme gösterdiklerini vurguladı. Fonlama ve mevduat tarafında ise yüzde 30-40 büyüdüklerini aktaran Akşam "Pandemide sanayici ve KOB'leri yerinde ziyaret ettik. Sanayiciye, KOBİ'ye, emekliye, sağlık çalışanlarına özel kampanyalar düzenledik. Daha hızlı ve dinamik bir süreç yaşadık" dedi. Akşam, Türkiye'de 52 milyon mobil müşteri bulunduğuna işaret ederek "Pandemide dijitalleşme hızlandı. Yeni müşteri sayımız dört kat arttı. dijital müşterisi sayımız ise altı kat artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

2021, DENGLENME VE TOPARLANMA YILI OLACAK

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı 2020 yılına hızlı başladıklarını, geçtiğimiz yıla yakın bir hacimle kapatmayı hedeflediklerini dile getirdi. 2021 yılının dengelenme ve toparlanma yılı olacağını ifade eden Kayabaşı "2021 koronanın etkilerini daha iyi analiz edeceğiz bir yıl olacak. Bu süreçte güçlü üretim ve ihracat yapısının ne kadar önemli olduğunu gördük. Kibar Holding olarak yatırımlarımızı ertelemedik. 2021 yılı için temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz. Önceliğimiz ithal temin ettiğimiz hammadde ve yarı mamul maddeleri Türkiye’de üretmek. Otomotiv, yan sanayi ve ambalajda sürdürülebilir ürünlere yöneleceğiz. Üretmeyi seven bir şirketiz, bu özelliğimizi devam ettireceğiz" dedi.