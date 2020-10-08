Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu yatırımcı Yasin Güngör tarafından Mertoğlu köyü'nde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulan Dora çilek serasında Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel madde ile topraksız çilek üretimine başlandı. Çilek serası danışmanı Fatih Özavcı Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel maddede yetiştirdiği çilekten yılda 4-5 kez ürün almayı hedeflediklerini ve ilk yıl 120 ile 150 ton arasında çilek almayı düşündüklerini söyledi. Özavcı "Burada topraksız tarımda çilek üretimi için 7,5 dönümlük bir tesisi inşa ettik. Bu tesisin içerisinde yaklaşık olarak 140 bin fide dikmeye hedefliyoruz. Amacımız topraktaki verimden daha fazla verim alabilecek bir ortam oluşturarak çileğin yetiştirilme şartlarını uyarlayarak ülkemize ve milletimize daha verimli bir şekilde çilek üretimini göstermek. Bunun yanı sıra her 1 metrede "coco peat" içerisine 10 ila 12 tane çilek fidelerini dikerek topraktaki verimin 2 katından fazlasını alıp tonaj olarak da maksimum 120 ile 150 ton arasında çilek almayı hedefliyoruz. Bu yatırımı yapmadan önce son 30 yıla ait hava raporları ve özellikle topraksız tarımda su analizi çok önemli. Önce su analizlerini ve son 30 yılın hava raporlarını aldıktan sonra buradaki yetişecek en uygun cinsi seçerek yatırıma başladık. Çilek her zaman verim verir” dedi.

HEDEF DAHA FAZLA İSTİHDAM

Yatırıma yaklaşık 4 milyon TL harcandığına dikkat çeken Özavcı "Şu anda 53 kişi seramızda dikim yapıyor. Başarılı olmamız halinde bu topraklarda daha fazla istihdam sağlanabilecek bunun gibi tesislerin olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu. Sinop için güzel bir yatırım olduğunu söyleyen Mertoğlu köyü muhtarı Mustafa Ünal ise, köylerinden en az 15 kişi 20 civarında kişinin bu işten ekmek parası kazanacağını ifade etti.