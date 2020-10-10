Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Yiyecek sanayi başta olmak üzere, eczacılık, kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan ve hayvan derisinden elde edilen jelatin ile kolajende dışa bağımlılık bitiyor. Uyguner Deri ile Jelyap firması Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikasını Balıkesir Gönen’de yaklaşık 50 milyon TL yatırımla kurdu. Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, Türkiye’de mezbaha atıklarından yararlanılamadığını belirterek “Yeni yatırımımızın temel amacı deriyi daha iyi değerlendirmek ve Türkiye’nin ithal ettiği bir gıda ham maddesini ülkemizde üretmek. Daha da ötesi, ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için ter dökeceğiz. Türkiye’de kullanılan 10 bin ton ürünün 5.000 tonu ithal ediliyor. Biz 9.000 ton üretim yapacağız. Küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefliyoruz. Kilosu 7-8 centlik ürünü 8-10 dolara satacağız. Ülkemizde bu alanda ciddi ithalat yapılıyor. Bu yatırımla bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi. Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit ise yaprak jelatin ve kolajen sektörünün küresel büyüklüğünün 4 milyar dolar olduğuna işaret etti. Üretimin yüzde 90’ının yurt dışına satılmasının hedeflendiğini aktaran Başyiğit, şöyle konuştu: Bu denli büyük bir pazarın ülkemizdeki hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Bugüne kadar ithal edilen bir ham maddeyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Gönen’den Avrupa’ya, Amerika’ya, Rusya’ya, Güneydoğu Asya’ya ve Çin’e ihracat gerçekleştirmek istiyoruz. Ham madde olarak küresel bazda 4 milyar dolarlık bir büyüklük ama büyük resimde 20 milyar dolarlardan söz edebiliriz. Bu yatırım, ülkemizin gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak.