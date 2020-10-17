Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi sonrası tüm dünyada ekonomiler daralırken, güvenle tatil yapmanın alternatiflerini arayanlar bu yıl yat sektörünün yüzünü güldürdü. Yat sektöründe yerli üretim 2020’nin ilk altı ayında yüzde 12 artarken, Türk yat ve gemi üreticileri de yılın ilk yarısında ihracatını pandemiye rağmen yüzde 1,9 artırarak 501 milyon dolara çıkardı. Covid-19 nedeniyle Cannes ve Monaco gibi dünyanın en önemli iki tekne fuarının iptal edilmesi Viaport Marina’daki Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nı ön plana çıkardı. 7-15 Kasım arasında, her bütçeye uygun fiyatlarda ve boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen tekneleri yeni sahipleriyle buluşturmak için kapılarını açacak fuarda, toplam değeri 1 milyar TL’yi geçen ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletler yer alacak.

Aile tipine talep var

Dünya genelinde yaşanan pandemiden dolayı sosyal yaşantılarda çok büyük değişiklik olduğunu ifade eden Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, “Bu süreç tekne sektörünü çok olumlu yönde etkiledi. Yat siparişlerinde aile tipi dediğimiz 12-25 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var” dedi. Bu yıl kompozit katamaranların kalabalık aileler için kullanışlı olması nedeniyle pandemi döneminde en çok ilgi gören yat tiplerinden biri olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Tekneye uzak ama eve alışkın insanların deniz üzerindeki konforunu sağlayan katamaranlar, bütçesi kısıtlı olanlar için de çok iyi bir seçenek oluyor. Motor yatlarda ise 24 metre üstü mega yatlara ilgi çok fazla. Türkiye’de de insanlar yaz-kış teknede deniz üzerinde güvenle ve izole yaşam tarzına uygun şekilde sosyalleşerek geçirmek için lüks yatları tercih ediyor. Yat firmaları geçen yıla göre yüzde 25 civarında satış artışı bekliyor.”

Fiyatı 65 bin TL ile 80 milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde tekne görücüye çıkıyor

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda bu yıl 500 milyon TL satış hedefleniyor. Fiyatları 65 bin TL ile 80 milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği fuar, her yıl yüzde 20 büyüyen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendiriliyor. Boat Show Tuzla’da yerli tekne üreticileri, Avrupa’da 2-2,5 milyon avro civarında satılan aynı boyda ve özellikte tekneyi Türkiye’de 1 milyon avroya alma fırsatı sunuyor. Mega yat üretiminde dünyada üçüncü sırada olan Türk tersanelerinin kaliteli tekneleri, Avrupa’nın yarı fiyatına üretebilmesi, dünyada tekne alıcılarının ilgisini Türkiye’ye yönlendiriyor.