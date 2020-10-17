Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Koronavirüs döneminin başından itibaren kuruyemiş tüketimi yüzde 80 artarken, fiyatlarda ise genel olarak bir düşüş yaşandı. Gazetemize konuşan kuruyemişçi Eşref Kurt, kuruyemiş tüketiminin yüzde 80 arttığına dikkat çekerek, “Eve kapananlar kuruyemiş aldı. Bu dönemde en çok fıstık, badem, çekirdek ve leblebi sattık. İncir ve kayısı tüketimi ise azaldı” dedi. Kuruyemişlerin fiyatlarının geçen yıla göre ucuzladığını söyleyen Kurt, “Antep fıstığının kilosu 110 liraydı, bu yıl 70 liraya satıyoruz. Cevizin kilosu 30 liraydı, bu yıl 25 lira. Yer fıstığının kilosu geçen yıl 40 liraydı, bu yıl 30 lira. Bademin kilosu 90 liradan 70 liraya düştü. Kajunun kilosu 100 liraydı, bu yıl 75 liradan veriyoruz” diye konuştu.