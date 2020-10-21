Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomistlerin tahmini 100-200 baz puan artış yönünde. Yabancı ekonomistlerde ise 200 baz puanlık artış beklentisi ağırlık kazanıyor. Bu tahmini yapan ekonomistler, piyasa faiziyle politika faizi arasındaki makasın kapanmasının hedeflenebileceği görüşünü dile getiriyor. Ekonomistler ayrıca TL'nin değer kaybının önlenmesi, borsada yükselişin sağlanması için bu adımı beklerken, dolar 7,89 ile 7,92 arasında hareket ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi ise uzun süredir dirençle karşılaştığı 1.200 puanın üzerinde kalma gayretini devam ettiriyor. Merkez Bankasının politika faizi şu anda 10,25 seviyesinde. 200 baz puan artışla 12,25 puana ulaşılması bekleniyor. Az sayıda ekonomist ise 300-400 baz puanlık artışın TL'nin değer kaybını önleyeceğini ancak enflasyon için tehdit oluşturacağını ifade ediyor.

Banka, 24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.