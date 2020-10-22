Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye Vodafone Vakfı ile Habitat Derneğinin 'Yarını Kodlayanlar' projesi 4 yaşında 100 bini aşkın çocuğa ulaştı. Çocuklara dijital dünyanın lisanını kodlamayı öğretip yazılım yapmalarını sağlamayı amaçlayan projede son 1 yılda 6,6 milyon TL'lik sosyal değer elde edildi. Yapılan her 1 liralık yatırım 4,4 liralık sosyal getiri sağladı. Proje önümüzdeki 1 yılda 70 bin çocuğa daha ulaşacak.

Projede gelinen noktayı anlatmak üzere online toplantı yapan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital dünyanın salgınla birlikte çok daha önemli hâle geldiğini, çocukların kodlama yetkinliklerinin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, projenin çarpan etkisinin büyüklüğüne dikkat çekti. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise "Amacımız teknolojinin sadece kullanıcısı değil, üreticisi de olan nesiller yetiştirmek" dedi.

Türk oyun şirketi Peak'in milyar dolarlık yatırım almasının oyuna yönelimi de artırdığını söyleyen Sezai Hazır "Bu alanda büyük yönelim var. Özellikle Denizli'de oyunda çok büyük potansiyel gördük. Bunun geliştirilmesini destekliyoruz. Peak, 100 kişilik bir takımın ürünü. Takım hâlinde çalışma önemli" dedi. Hasan Süel de kendilerinin belli bir sonuca ulaşmak isteyen çocuklara yol haritası vermeyi hedef edindiklerini, programla sadece eğitim değil, bu çalışmalara yatırım yapacak kişilerle yazılımcıları bir araya getirerek onlara vizyon kazandırdıklarını da dile getirdi.

ÖDÜL KAZANDILAR

Kodlamada temel eğitim 7-17 yaş arasında veriliyor. Yeni dönemde 14-17 yaş arası gençlere mobil uygulama ve oyun geliştirne özelinde eğitim verilecek. Yapılan çalışmalar kapsamında daha önce eğitim alan gençler, alzheimer hastaları için akıllı kapı, 1 Tweet ile sokak hayvanlarına mama gibi uygulamalar geliştirmiş, Çin'deki bir yarışmada geçen yıl 2. olan çocuklar bu yıl 1'incilik ödülü kazanmıştı.