Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğalgaz kullanıcıları, alacağı küçük tedbirlerle doğalgaz faturalarında önemli tasarruf sağlayabilecek. 10 şehirde yaklaşık 1,4 milyon aboneye hizmet sunan doğalgaz dağıtım şirketi Enerya, verimli kullanım için şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın.

¥ Evin kullanılmayan bölümlerindeki radyatörleri kapatın.

¥ Kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat edin.

¥ Sıcak su borularını izole ettirin.

¥ Oda termostatı kullanın.

¥ Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin.

¥ Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirin.

¥ Kapalı perdelerin ısı kaybını yüzde 25 oranında önlediğini unutmayın.

¥ Kombinizi sürekli açıp kapatmayın.

¥ Menfezleri kapatmayın.

¥ Kombi bakımınızı düzenli yaptırın.

¥ Yoğuşmalı kombileri tercih edin.

Bu arada Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yaşar Şenal, özellikle kış aylarında artan enerji faturalarını düşürmenin mümkün olduğunu belirterek "Tüketiciler, doğru çatı ve cephe yalıtım uygulamaları ile enerji faturalarını yüzde 50’ye varan oranlarda azaltabilir. Bölgenin özelliklerine göre yalıtım tercih edilmeli. Ancak bu yolla tasarrufu sağlayabiliriz" dedi.