Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de yabancı uyruklu Rodrigue Djossou, 26 Kasım 2019'da uzaktan satış sözleşmesi ile 175 liraya çanta satın aldı. Gönderilen ürünün tanıtımdakinden farklı olduğunu, ürün bedelini kargo firmasına ödediğini ve oluşan mağduriyeti bildirmesine rağmen, tarafına herhangi bir bilgi verilmediğini iddia eden Djossou; mağdur olduğunu belirterek, ödediği tutarın iadesi için 2 Aralık 2019'da Talas Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Kargo firması savunmasında; satış yapan firmanın sözleşmeli müşteri olduğunu, bu sebeple gönderinin içeriğinin kontrol edilmeden taşındığını ve tüketiciden alınan tutarın firmaya ödendiğini bildirdi. Hakem Heyeti ise yaptığı incelemede, başvuru sahibinin talebinin kabulüne, ayıplı ürün bedeli olan 175 liranın da kargo firmasınca tüketiciye iadesine karar verdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Kargolar, o ürününü taşıdıkları firmalar adına tahsilat yapıyor. Ben, bana poşeti açtırmayan kargoya bunun bedelini ödemiş oluyorum. Kargo, sorumluluk alıyor aslında. İşte bu sorumluluğun neticesinde karar çıktı ve kesinleşti. Artık kargolar şunu düşünmeliler; ben ürününü taşıdığım firmayı iyi seçmeliyim, düzgün bir firma mı, malının arkasında duruyor mu? Şöyle bir önerimiz de var, tüketici isterse şeffaf poşette gelsin kargo ve görsün ürününü. Baksın ve 'bu benim istediğim ürün' desin, gönül rahatlığı ile alsın. Bu, tüketiciyi memnun eder, kargocuyu memnun eder, satıcıya da itibar kazanır" diye konuştu.