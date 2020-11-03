Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası, düzenlenen olağanüstü toplantıya katıldı. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amreyev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan ticaret odaları yetkililerinin katıldığı toplantı sonrasında destek bildirisi kabul edildi. Bildiride, Dağlık Karabağ meselesinin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı. Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların şiddetle kınandığı bildiride “Dünya kamuoyu Ermenistan’dan, Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep etmeli” ifadesi kullanıldı.

BÖLGEYİ KALKINDIRMA SÖZÜ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Karşılıklı yardım ve dayanışma içinde bu savaştan Azerbaycan halkının destan yazarak çıkacağına inanıyorum. Azerbaycan halkı gelecek nesillere bırakmak üzere altın harflerle tarih yazmaktadır. Türk iş dünyası olarak işgalden kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" diye konuştu. Bu arada Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Hisarcıklıoğlu, destek mesajlarını Aliyev'e aktardıklarını ifade etti.