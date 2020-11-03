Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı geçici dış ticaret verilerini Ankara’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı toplantı ile açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne göre ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Bakan Pekcan, “Eylül ayına göre de ihracatımızı 8,3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde gerçekleşen bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı” dedi. Covid-19 salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, ekim ayı ihracatında kırılan rekorun, Türkiye'nin pandemiyi en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyidi olduğunu dile getirdi.

ALTIN HARİÇ İTHALAT %5,1 DÜŞTÜ

Ekimde ithalatın yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Pekcan, “Bu ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır. 19,7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının sadece altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin ithalatında artış değil azalış olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

165,9 MİLYAR $’I YAKALAYACAĞIZ

TİM Başkanı İsmail Gülle de “Ekim ayı ihracat rakamımız, yalnızca ekim ayı rekoru değil; aynı zamanda hem bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı, hem de cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekoru olarak tarihe geçti” dedi. İhracat rakamlarının yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduklarını gösterdiğini belirten Gülle, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doları yakalayacaklarını söyledi.

1.742 FİRMA İLK DEFA İHRACAT YAPTI

İhracata yeni başlayan 1.742 firmanın ekimde 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten İsmail Gülle, 20 sektörün ihracatını artırdığını ifade ederek şöyle konuştu: 2 milyar 916 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 725 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu. Ekim ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 161 artışla 693 milyon dolara ulaşan mücevher; yüzde 21 artışla 357 milyon dolara ulaşan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri; yüzde 20 artışla 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörleri oldu. Ekimde, 206 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Tıbbi ürün hız kesmedi

Ekim ayında, toplam Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında Covid-19 ürünleri ihracatı yüzde 2020 artışla 694 milyon dolara ulaşırken; ekimde solunum cihazı yüzde 565, maske ve önlük yüzde 548, tanı kiti yüzde 141, dezenfektan ihracatı ise yüzde 32 artış gösterdi.

Parite etkisi 483 milyon dolar

Ekim ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 483 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk on ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 507 milyon dolar olarak gerçekleşti.