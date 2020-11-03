İstanbul Kapalıçarşı’da 521,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 522 liradan, 3 bin 439 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 460 liradan, 476 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 480 liradan, 3 bin 360 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 380 liradan, bin 680 liradan alınan Yarım Ziynet bin 690 liradan ve 840 liradan alınan Çeyrek Ziynet 845 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
03.11.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 522 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram altın,
743892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743892.aspx
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