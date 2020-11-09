Söz konusu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen Balkan ülkesi, 3 milyar dolarla Romanya oldu. TİM verilerine göre Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasının tamamına ihracat yapıldı. İstanbul, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın neredeyse yarısını tek başına sırtladı. Balkan coğrafyasına en fazla ihracat gerçekleştiren sektör ise 2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Onu kimyevi maddeler, çelik, demir ve demir dışı metaller, tekstil ve ham maddeleri sektörleri izledi.
Balkanlar'a 10 milyar dolarlık ihracat
09.11.2020 - 03:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, yakın coğrafyaya hâkim konumda bir ülke... Sadece Balkanlar'a bu yılın 10 ayında 10,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
Etiketler : balkanlar,ihracat,balkanlar ihracat,
745231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/745231.aspx
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