Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Dijital Dönüşüm Ofisi liderliği ile, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı’nda yurt dışındaki 149 bölgede görev alan büyükelçilerle bir araya geldi. Covid-19 tedbirleri sebebiyle bu yıl dijital ortama taşınan buluşmada buluşma, BİP Meet üzerinden gerçekleşti. Erdoğan konuşmasında "Bu toplantımız ilk çevrim içi büyükelçiler konferansı olmasının yanı sıra bu çapta yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmî programdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizi ve bu teknolojik altyapıyı ülkemize kazandıran Türk mühendislerini ayrıca kutluyorum” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, 12. Büyükelçiler Konferansı'na BiP Meet ile destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Erkan "Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için çalışıyor ve bu yönde dijital servisler ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. BiP Meet’i de yurt dışındaki rakiplerimize göre daha kolay kullanımlı ve güçlü altyapısı ile güvenli bir alternatif olarak geliştirdik. Hızlı ve güvenli toplantılar yapabilmeyi mümkün kılan BiP Meet’le ülkemizin datası ülkemizde kalacak. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimi için bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanı’mıza da şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.