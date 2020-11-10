Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, bünyesinde bulundurduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (Erdemir) üzerinden; nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi konumunda olan Kümaş Manyezit’i satın almak üzere Yıldız Holding ile görüşmelere başladı. Yıldız Holding ve onun girişim sermayesi şirketi olan Gözde Girişim ortaklığında faaliyet gösteren Kümaş, dünya kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine, Türkiye’deki toplam rezervinse yüzde 40’ından fazlasına sahip ve ağırlıklı olarak demir çelik ve çimento sektörlerinde kullanılan refrakter ürünlerini üretiyor. İç piyasadaki ihtiyacı karşıladığı gibi önemli oranda ihracat da yapıyor. 1972’den bu yana Kütahya’da operasyonlarını sürdüren ve 2012’de Yıldız Holding bünyesine katılan Kümaş Manyezit AŞ’yi satın alma öncesinde kapsamlı inceleme çalışmaları yapan Erdemir; finansal, hukuki ve operasyonel süreçlerin ardından teklif vereceğini açıkladı. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Kümaş, sahip olduğu nitelikli rezervler sebebiyle hem yurt içindeki hem de Avusturya, Hindistan, Çin gibi önemli refrakter üreticilerinin bulunduğu ülkelerdeki yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Bu değeri OYAK bünyesine katabilmek, ülkemiz ve millî kaynaklar adına önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu yatırımla demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamayı planlıyoruz. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize ham madde tedariki anlamında fırsatlar oluşturulması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyoruz. OYAK olarak stratejik sektörlerde konumlanmaya ve ülkemize katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.