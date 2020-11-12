Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi dönemi gıda sektöründe alışkanlıkları değiştirdi. Bu dönemde AVM restoranları ciddi şekilde olumsuz etkilenirken, cadde restoranlarında trafik arttı. Covid-19’la beraber gıda sektöründe eve hizmet uygulamaları da devreye girmeye başladı. Pandemi sürecinin birçok sektörü ve işletmeyi çeşitli şekillerde etkilediğini belirten Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, haziran ayından itibaren yeni restoran açılışlarına tekrar başladıklarını ifade ederek, yılın başından bugüne kadar 11 şehirde 15 yeni restoran açtıklarını, 2020’yi ise kalan dönemde açılacak yaklaşık 10 yeni restoran ile birlikte, toplamda 232 restoran ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Mumcu, “Pandeminin oluşturduğu tüm zorlu koşullara rağmen 2020’de de bir yeniliğe daha imza attık ve uzun zamandır beklenen paket servis hizmetimiz Şeften İste’yi de tüketicilerimizle buluşturduk. Haziran ayı ile birlikte Web'den İste, Cepten İste, Tabletten İste! İstediğin Yere Gelsin! diyerek başlattığımız Şeften İste paket servisimizle haziran ayından bugüne, yaklaşık 500 bin siparişi lezzet tutkunlarının kapılarına teslim ettik” dedi.

55 MİLYON TL YATIRIM YAPACAK

Ödemelerin tamamen temassız olduğu sistemler üzerinde çalıştıklarını anlatan Volkan Mumcu, bu yıl pandemiye rağmen büyüme planlarını değiştirmediklerini, ciroların toparlanmaya başladığını söyledi. Mumcu, “Ciroda Covid-19 öncesine göre yüzde 15-20 gerideyiz. AVM restoranları ciddi etkilendi, cirolarda yüzde 40-50 düşüşler oldu ama cadde restoranlarında Covid-19 öncesinden yüzde 15-20 daha iyi durumdayız. Yılı 560 milyon TL ciroyla kapatacağız. Hedefimiz 800 milyon TL’ydi. 2020’de 55 milyon TL yatırım yaptık. 2021’de 35-40 restoran açmayı, 50-55 milyon TL’lik de yatırım yapmayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin dışında Rusya’da da yatırımları olduğu bilgisini veren Mumcu, bu yıl iki restoran açtıkları ülkede yılsonuna kadar bir restoran daha açacaklarını sözlerine ekledi.