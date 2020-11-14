Artış yüzde 1147 oldu. Tıbbi maskede en fazla ihracat 20,5 milyon dolar ile Fransa’ya yapıldı. Sonrasındaki ülkeler ise Almanya 19,7 milyon dolar, Çin 13,3 milyon dolar, Libya 13,1 milyon dolar, İngiltere 12 milyon dolar, Romanya 11,3 milyon dolar, İspanya 8,9 milyon dolar, Kuveyt 8,5 milyon dolar, Hollanda 7,8 milyon dolar, İtalya 4,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dünyanın maskesi Türkiye'den
14.11.2020 - 03:37 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk hazır giyim sektörü yılın ilk on ayında 1,1 milyar dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdi.
Etiketler : maske,maske üretimi,
746366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746366.aspx
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