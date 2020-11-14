Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artış yüzde 1147 oldu. Tıbbi maskede en fazla ihracat 20,5 milyon dolar ile Fransa’ya yapıldı. Sonrasındaki ülkeler ise Almanya 19,7 milyon dolar, Çin 13,3 milyon dolar, Libya 13,1 milyon dolar, İngiltere 12 milyon dolar, Romanya 11,3 milyon dolar, İspanya 8,9 milyon dolar, Kuveyt 8,5 milyon dolar, Hollanda 7,8 milyon dolar, İtalya 4,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.