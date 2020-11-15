14 Şubat tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan AYM kararında, “gazetecilik mesleğinde çalışanların fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin mevcut hükmün iptaline” karar verilmişti. Boşluğu gidermek amacıyla düzenleme yapıldı. AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk “Net tanımlama olmaması; kimlerin gazeteci olduğunun ve yıpranma hakkı alacağının tespitini imkânsız kılmaktadır. Bu da basın iş kolunda çalışan ve gazetecilik yapıp yapmadığı belirsiz çok sayıda sigortalının, kendini kapsamda göstermesine, uyuşmazlıklar sebebiyle SGK’ya yönelik dava yükünün artmasına, haksız yere yararlanma riskinin gerçekleşmesine sebep olacak. Basın kartı ölçütü mutlaka korunmalı” dedi.
Yıpranma hakkına basın kartı şartı
15.11.2020 - 04:19 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM'de kabul edilen Torba Kanun’da basın çalışanlarını ilgilendiren bir düzenleme de yer aldı. Artık basın çalışanlarına yıpranma hakkı "basın kartı taşınması" şartıyla verilecek.
Etiketler : basın kartı,yıpranma hakkı,
746587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746587.aspx
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