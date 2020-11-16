Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi faiz oranlarının düşmesi ile başlayan gayrimenkul satışlarındaki artış, ekim ayında da devam etti. Önceki senelerde, yıl sonunda elde edilen satış rakamı, bu yılın 10 ayında yakalandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; yurt genelinde yılın 10 ayında satış işlemi yapılan gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) sayısı, 2 milyon 241 bin 850'ye ulaştı. Tapuda bu satışlarda 414,3 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri ise 15 milyar 10 milyon lira olarak kaydedildi. Geçen yıl gayrimenkul satışlarından elde edilen harç geliri, 7,3 milyar lira olarak kayda geçmişti.

Bu yıl pandemiye rağmen yabancıya satışlar da iyi gitti. Ocak-eylül döneminde sadece yüzde 18 kayıpla 26 bin adet rakamı aşıldı. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Üyesi Fatih Ergüven, pandemi döneminde Türkiye'den konut alan yabancı profilinde yükseliş gördüklerini belirterek, adet bazında düşüş yaşansa da, gelirin 6,7 milyar dolardan 7 milyar dolar seviyesine çıkacağını söyledi. Ergüven "Sektörden aldığımız veriler çok iyi. Yıl sonunda 40 bini buluruz. Bu yıl Avrupalılar, İstanbul'dan hiç olmadığı kadar konut alıyor. Bunun sebeplerine değinecek olursak; birincisi kur avantajı. İkincisi, insanlar pandemiyi Türkiye'de geçirmek istiyor. Çünkü daha güzel ve daha havadar bir ülkedesiniz. Önemli olan bir konu da sağlık sistemi. Pandemi sürecinde Avrupa'da sağlık sistemi tıkanırken, bizde böyle bir şey yaşanmadı. İsveçlilerin ve Almanların Türkiye'ye ilgisi özellikle arttı. İran'ın dışında Pakistan, Hindistan ve Çin'den de Türk gayrimenkul piyasasına talep yüksek. Özellikle Antalya ve Bodrum gibi bölgelerden de satışların artması, yüksek potansiyelli alıcıların gelmesiyle, ortalama gayrimenkul satış değerinin 170-180 bin dolar civarında olmasını bekliyoruz. 2023'te hedefimiz 20 milyar dolar. Pandeminin bitmesiyle bu rakama ulaşmak için gece-gündüz çalışacağız" diye konuştu.