Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, turizmin, tarihindeki en zor kış sezonuna hazırlandığını belirterek "En büyük umudumuz, son birkaç gündür yoğun şekilde gündemde olan aşı. Bu aşı, dibe vurmuş turizmin hızlı şekilde ayağa kalkmasını sağlayacak" dedi. Türkiye turizminin pandemide büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Atmaca, "Mart ayında dünyanın birçok destinasyonu kapanırken büyük bir mücadele vererek Türkiye güzel iş çıkardı. Kimse gelen turist sayısını, geçmiş yılları ya da kişi başı geliri sorgulamamalı. Dünya turizmi durmuşken, kapasitenin yarısını açabilmek ve ayakta kalabilmek önemliydi. Covid virüsü yine çıldırdı. Ana pazarlarımızın hepsinde uyarı var. Aşı ile bizler de eskisi gibi işimizi yapmaya devam edeceğiz, umutla bekliyoruz" dedi. Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan da; Güvenli Turizm Sertifikası ile ziyaretçilere güven aşılandığını belirterek, işletmelerde oluşan tablonun, geleceğe dair umut verdiğini dile getirdi.

MARİNADA LİDERİZ

Bu yıl "izole tatil" sebebiyle yat turizmi öne çıktı. Türkiye bu alanda da dünyanın ileri gelen ülkelerinden. "The British Yacht Harbour Association" tarafından düzenlenen "Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası" ödülü oylamasında, Yalıkavak Marina birinci oldu.