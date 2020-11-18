Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomistler "Politika faizinin yüzde 15 civarına çıkarılması, fonlama maliyetini çok etkilememiş olacak. Çünkü geç likiditeden yapılan fonlama, hâlihazırda bu seviyelere yakın seyrediyor. Dolayısıyla piyasayı bozucu etkisi sınırlı kalacak. Türkiye, son üç yıldır yaşadığı sıkıntılardan sonra en keskin toparlanmasını yaşayarak, yabancı yatırımcıların yeniden ilgi alanına girmeye başladı. TCMB'nin de bu kapsamda, faiz kararının yanı sıra karar metni yakından takip edilecek. 'Bundan böyle enflasyon odaklı para politikası çerçevesinin ön plana çıkacağına' ve 'gerekirse ek sıkılaşmaya gidilmesine' yönelik mesajlar olumlu olacaktır" görüşünü dile getiriyor.