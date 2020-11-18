Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta 1 Eylül av yasağını bitmesinin ardından yaşanan palamut bolluğu azalınca balıkçılar ümidini hamsiye bağladı. Deniz suyu sıcaklığının hala sıcak olduğunu ifade eden balıkçılar denizin soğumasıyla palamut avıyla başlayan denizdeki bereketin hamsiyle devam etmesini bekliyor. Tezgâhlarda yeni yeni yerini alan hamsi 15 ve 20 TL’den alıcı buldu.

“Deniz soğursa balık olur”

Deniz suyu sıcaklığının hala yüksek olduğunu ifade eden Balıkçı Bayram Yılmaz, “Biraz biraz bolluk var. Şuan bizlere yetecek kadar var. Zargan, mezgit ara ara çinakop hamsi bu günümüze şükürler olsun. Denizde biraz soğursa daha iyi olacak. Bundan sonra çinakopçuluk olacak inşallah bizim umut etmemiz değil yaradan Allah’ın bizlere göstermesi lazım. Biz umut ediyoruz ama her zaman tutmuyor ama şuan görünen bir şeyler var. Bizim balık piyasası borsadan daha oynak günü gününe tutmuyor. Bir bakıyorsunuz hamsinin köpüğü 100 lira bakıyorsunuz 350 lira bakıyorsunuz 200 lira çok değişken. O yüzden vatandaşında kafası karışıyor. Dün 15 lira olan hamsi bugün neden 20 lira gibi bir düşüncesi var. Zargan, 40 lira, mezgit 35 lira, hamsi 15- 20 lira hamsinin boyutlarına göre değişiyor” şeklinde konuştu.