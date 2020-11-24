Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunda sıfır otomobilde teslimat sürelerinin azalması ve kampanyalar da etki oldu. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel "Artan faizler kredi faizlerini de yükseltecek ancak kurlardaki düşük indirimli kampanyalar için alan açacak" derken Honda Satış Müdürü Serdar Akman da faiz artışı sebebiyle alım iştahında azalma gördük. Yeni faizler sebebiyle iptal dahi yaşanabilir" dedi. Öte yandan sıfır otomobilleri toplayıp vurgun yapmak isteyen galerileri ise zor günler bekliyor. Üç ay önce sıfır otomobil için sıraya giren tüketiciler otomobillerine kavuşurken ikinci el piyasasındaki sıfır otomobiller galerilerin elinde patladı.