Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ziyareti kapsamında Amasya’da bir dizi temaslarda bulunan Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou, ülkesinin Avrupa ülkelerinden satın aldığı çok miktardaki elmaların Amasya’dan alınabileceğini belirtti. Çeşitli işbirliği temaslarında bulunduğu kentte Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’yı ziyaret eden Gineli Bakan Mamadou, “Ülkemiz elmaları İspanya ve Hollanda’dan alıyor. Amasya’dan yetkilileri ülkemize gönderirseniz tanıtımını yapabiliriz” dedi.



Konuğuna teşekkür edip ziyaret anısına hediyeler veren Amasya Belediye Başkanı Sarı ise adı kentle özdeşleşmiş elmanın Afrika pazarına ihracının yanı sıra Gine ve Türkiye arasındaki gelişen iş birliğinin artmasına yönelik üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Kesince yıldızlaşıyor

Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan ve bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması tadıyla tercih edilen bir meyve olarak biliniyor.