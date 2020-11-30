Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İSTANBUL

Türkiye, en fazla saldırıya uğrayan dördüncü ülke olması bakımından risk taşıyor. Milyonlarca insan bu riskin farkında ve yüzde 63'ü bu saldırıdan çok korkuyor. Ancak tedbir alanların oranı o kadar yüksek değil. Buradan hareketle Aksigorta, dijital risklere karşı güvenlik platformu kurdu. Genel Müdür Uğur Gülen; 2018'de 7 milyar olan dijital cihaz sayısının 27 milyara ulaştığını, aynı sürede online alışveriş miktarının yüzde 50 arttığını, dijital yayın platformlarının izlenme oranının yüzde 24, bu mecrada haber izleme oranının yüzde 23 yükseldiğini hatırlattı. Tedbirin aynı hızla ilerlemediğine dikkat çeken Uğur Gülen "Gelecek yıl siber saldırıların yol açacağı zarar 6 trilyon doları bulabilecek. Önümüzdeki yıllarda 27 trilyon dolarlık rakamlar telaffuz ediliyor. Bu da bütün doğal afetlerin yaptığı yıkımdan büyük. 'Dijital Güvenlik Platformu'nu, risklere karşı bilinç eksiğini tamamlamak üzere kurduk. Siber riskler ve dijital güvenlik, yeni dönemin afeti. Siber risklere karşı sigorta teminatı alınmalı. Ancak sigorta bir koruma değil, kayıp olduktan sonra evi eski hâline getirme işlevi görüyor. Bireyler, en önemli güvenlik unsuru olan bilgilerini korumalı" dedi.

SANAL KAPIMIZI SIKI KAPATALIM

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran platformla ilgili şu bilgileri verdi: İş yeri ve ailelere özel eğitimler planladık. Eğitimler, Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezinden Doç. Dr. Bilgin Metin tarafından verilecek. Dijital Güvenlik Platformuna girenler, hiçbir ücret ödemeden istediği soruyu soracak, eğitime katılacak. Bu sayede dijital kapısını daha sıkı kapatmanın yollarını öğrenecek, güvende olacak.