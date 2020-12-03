Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.
OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil artıracak
03.12.2020 - 21:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.
Etiketler : opec,petrol,
750799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750799.aspx
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