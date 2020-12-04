Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 220 milyon dolarlık yatırım Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca'da dört yeni rüzgâr enerjisi santrali üretime başladı. Toplam 200 megavat kurulu güce sahip dört yeni RES ile grubun kurulu gücü rüzgâr enerjisinde 550 megavata, yenilenebilir enerjide 580 megavata çıkarak, grubu sektörün en büyüklerinden biri yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin rüzgar haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve 55 milyon dolar yatırımla Van'da kurdukları santralle Doğu Anadolu'nun rüzgâr enerjisi potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını belirterek "Toplam 220 milyon dolar yatırımla hayata geçen ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden biri olma hedefiyle, ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.