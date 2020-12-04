Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ilk olan ‘multi brand’ sistemiyle Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapan Unice Multibrand Türkiye’nin Genel Müdürü Gökhan Kara, pandemi döneminde birçok kişinin bağımsız girişimci olarak sektöre girmesiyle, Mart-Temmuz 2020 tarihleri arasında ciro bazlı olarak 2019’a göre yüzde 85 büyüme gerçekleştiğine, sektördeki kişisel bakım kategorisinin ise yüzde 59 büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye doğrudan satış sektörünün 2020 yılını 3 milyar TL’lik büyüklükle kapatacağını söyleyen Kara, “Şu anda 10 bin olan girişimci sayımızı 2021 yılının sonunda 300 bine, sonraki yıllarda ise 2 milyona çıkaracağız” açıklamasında bulundu.