Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY), küresel ticarette Türk ihracatçısına avantaj sağlayacak iş birliğine gitti. THY, iş birliği ile ihracatçılara indirimli hava kargo imkânı sağladı. Proje ile THY’nin lojistik markası Turkish Cargo ihracatçılara 22 ülkedeki 28 farklı destinasyon için yüzde 10-30 arasında indirim uygulayacak. Anlaşmaya ilişkin protokol töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Son 18 yılda THY'yi bir dünya markası hâline getirdik. Uçtuğu rotaların kapsamını genişlettik. Havaalanı sayısını 26'dan 56'ya çıkararak çok önemli bir yol kat ettik. Türk Hava Yolları tarafından kargo taşımacılığında yüzde 30’a varan hizmet bedeli avantajı sağlanması, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırmasına büyük katkı sağlayacak. Aynı şekilde, ihracatçılarımızın talep edeceği hizmetler, kargo sektörünün yıldızı Turkish Cargo’nun iş hacmi hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır" dedi.

5 MİLYAR $ İLAVE İHRACAT

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da "Geçtiğimiz üç yıl içerisinde ihracatçı meclislerimiz ile muhtelif çalışmalarımız sonucunda ürün bazında toplamda yüzde 40’tan yüzde 105’e varan ihracat artışları sağlanmıştır. Yolcu uçakları ile yapılan kargo taşımacılığının yanı sıra kargo uçakları ile ulaştığımız destinasyon sayısını geçtiğimiz dört yıl içerisinde 55 noktadan tam 95 noktaya çıkardık. TİM önderliğinde belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar 75 bin tonluk kapasiteyi yüzde 30'a varan indirimlerle ihracatçımızın hizmetine sunuyoruz. Bu kapasitenin tamamı değerlendirilirse 5 milyar doların üzerinde ek ihracat geliri mümkün hâle gelecek" dedi.

Hava yoluyla ihracatın payı %10’u aştı

TİM Başkanı İsmail Gülle, sınırların kapandığı, pandeminin en zorlu anlarında Turkish Cargo’nun, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında olduğunu söyledi. Gülle, “Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği mayıs ayında hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10’u aştı. İnşallah bu protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Türkiye ihracatla yükselecek, ihracat da Türk Hava Yollarının kanatlarında yükselecek” diye konuştu.