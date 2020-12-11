Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir haftada döviz mevduatında 3 milyar 237 milyon dolarlık artış yaşandı. Döviz hesaplarının 146 milyar 247 milyon dolarını bireysel hesaplar, 84 milyar 965 milyon dolarını tüzel hesaplar oluşturdu. Bireylerin döviz mevduatı söz konusu haftada 2 milyar 242 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 995 milyon dolar arttı. Bu arada yabancılar da 4 Aralık haftasında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 195 milyon dolara yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Aralık haftasında 22,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 66,4 milyon lira azalarak 3 trilyon 634 milyar liraya geriledi. TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Aralık ile biten haftada 5 milyar 528 bin lira artarak, 3 trilyon 511 milyar lirayı aştı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.