Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi. Bu arada istihdam edilenlerin sayısı ise, eylülde, geçen yılın aynı ayına göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 oldu. İş gücüne katılma oranı da 3 puanlık azalışla yüzde 50,5 olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 3,8 puan azalarak yüzde 32,2'ye geriledi.

HIZLI TOPARLANMA

Her ne kadar iş gücüne katılım oranı düşse de, Covid-19 salgınında ilk dalga sonrası yaşanan hızlı toparlanma, rakamlardaki bu iyileşmeyi de beraberinde getirdi. İşsizlikteki gerilemede özellikle tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı etkili oldu. Başta eğitim, ticaret, imalat sanayi, kamu yönetimi ve diğer hizmet faaliyetleri olmak üzere, birçok alanda toplam 300 binden fazla istihdam artışı gözlendi. İşsiz sayısında aylık bazda da 178 bin kişilik azalma söz konusu oldu. Söz konusu dönemde işletmelere verilen desteklerin yanı sıra Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Desteği gibi faktörler de, mevcut istihdamı korudu.