Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türkiye'nin en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan ASAŞ'ın Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, iç pazardaki daralmaya rağmen Avrupa pazarındaki talebin devam etmesi sayesinde üretimde bir düşüş yaşamadıklarını söyledi. 2020’nin ilk yarısında 111 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Hatiboğlu, 2020 yılını 260 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi. Hatiboğlu "Beş kıtada 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa'da ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, İtalya ve Planyaya satış yapıyoruz. Mart, nisan aylarında bu pazarlardan az da olsa sipariş almaya devam ettik. Mayıs sonrası siparişlerin artmasıyla yılın bütününde üretim açısından etkilenmediğimizi söyleyebilirim. 3-4 yıl kadar öncesine kadar ABD'ye satışımız neredeyse yok kadar azdı. Bu yıl yüzde 20'lere ulaştı. Bunda Çin'e uyguladığı vergiler etkili oldu. Türk şirketleri ciddi şekilde satış yapmaya başladı. Avrupa tarafında da 3-4 ay içerisinde benzer etkiler görebiliriz. Dolayısıyla taleplerin Türkiye'ye kayacağını düşünüyoruz. 2021’de yüzde 10-15 büyüme öngörüyoruz. Ancak bazı riskler de mevcut. Orta Doğu ve Akdeniz'deki siyasi gerilimler bizi endişeye sevketmiyor değil" ifadelerini kullandı.

22,5 MİLYON AVRO YATIRIM

Hatiboğlu, 2019 ve 2020 yıllarında alüminyum sektörüne yönelik hizmet veren 2 iş biriminde yaklaşık 22,5 milyon avro yatırım yaptıklarını belirtti. Derya Hatiboğlu "Alüminyum Yassı Mamuller Folyo Üretim Tesisimiz için bu yıl Almanya’dan destekleyici nitelikte hat alımlarını gerçekleştirdik. Bu hatlar 2021 eylül ayında devrede olacak. İhracat potansiyeli büyüyen Alüminyum Ekstrüzyon Üretim Tesisimiz için daha hassas ve seri imalat yapabilen tam otomatik CNC tezgâhları ve robot makineleri sipariş ettik. Kapasitemiz hızla artacak" dedi.