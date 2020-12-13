Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında 2020 yılını geride bırakırken, bu süreçte şüphesiz en çok etkilenen sektör turizm oldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) "Covid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi" raporuna göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında, dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı. Rapora göre;

¥ Bu yılın ocak-ekim dönemini kapsayan ilk on aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 72,5 düşüş yaşandı.

¥ 2019 yılının ocak-ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 40,7 milyon iken, 2020 yılında bu sayı 11,2 milyona geriledi.

¥ Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, onu Almanya, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere izledi.

¥ Raporda yer alan verilere göre; 24 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 1.975 konaklama tesisi “Güvenli Turizm Sertifikası” ile hizmet veriyor.

¥ Bu sertifikaya sahip otellerin il bazlı dağılımında, Antalya 374 tesis ile ilk sırada yer alırken; İstanbul 373 tesis ile ikinci sırada bulunuyor.

¥ 2019 yılında dünya turizmi yüzde 3,8 oranında büyürken, gerçekleştirilen uluslararası seyahat sayısı 1 milyar 461 milyona, uluslararası turizm kaynaklı gelirler ise 1,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Koronavirüs salgını bu yükseliş eğilimini tamamen tersine çevirdi.

¥ Türkiye'nin turizmde önde gelen rakiplerinden İspanya, ilk 8 ayda yüzde 76 gerilerken, Yunanistan ilk 7 ayda yüzde 81 gerileme yaşadı.

¥ İtalya’nın yılın ilk 7 aylık döneminde turizmde yaşadığı kayıp yüzde 43 seviyesinde gerçekleşirken, Hırvatistan’da da 8 aylık dilimde yüzde 53’lük kayıp yaşandı.

¥ Portekiz’de 8 aylık dönemdeki kayıp yüzde 40, Mısır’daki ise yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti.

¥ Beklentilere bakıldığında, turizm harcamaları bakımından 2019 seviyesinin, 2023'ten önce görülemeyeceği ifade ediliyor.