Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında 2020 yılını geride bırakırken, bu süreçte şüphesiz en çok etkilenen sektör turizm oldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) "Covid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi" raporuna göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında, dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı. Rapora göre;
¥ Bu yılın ocak-ekim dönemini kapsayan ilk on aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 72,5 düşüş yaşandı.
¥ 2019 yılının ocak-ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 40,7 milyon iken, 2020 yılında bu sayı 11,2 milyona geriledi.
¥ Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, onu Almanya, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere izledi.
¥ Raporda yer alan verilere göre; 24 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 1.975 konaklama tesisi “Güvenli Turizm Sertifikası” ile hizmet veriyor.
¥ Bu sertifikaya sahip otellerin il bazlı dağılımında, Antalya 374 tesis ile ilk sırada yer alırken; İstanbul 373 tesis ile ikinci sırada bulunuyor.
¥ 2019 yılında dünya turizmi yüzde 3,8 oranında büyürken, gerçekleştirilen uluslararası seyahat sayısı 1 milyar 461 milyona, uluslararası turizm kaynaklı gelirler ise 1,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Koronavirüs salgını bu yükseliş eğilimini tamamen tersine çevirdi.
¥ Türkiye'nin turizmde önde gelen rakiplerinden İspanya, ilk 8 ayda yüzde 76 gerilerken, Yunanistan ilk 7 ayda yüzde 81 gerileme yaşadı.
¥ İtalya’nın yılın ilk 7 aylık döneminde turizmde yaşadığı kayıp yüzde 43 seviyesinde gerçekleşirken, Hırvatistan’da da 8 aylık dilimde yüzde 53’lük kayıp yaşandı.
¥ Portekiz’de 8 aylık dönemdeki kayıp yüzde 40, Mısır’daki ise yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti.
¥ Beklentilere bakıldığında, turizm harcamaları bakımından 2019 seviyesinin, 2023'ten önce görülemeyeceği ifade ediliyor.
Turizmde en kötü geride kaldı
10 ayda gelen turist sayısı 11,2 milyona geriledi. Şu anda 1.975 konaklama tesisi 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile faaliyet gösteriyor. 2021'den itibaren aşı ile birlikte ciddi toparlanma yaşanacak.
Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınında 2020 yılını geride bırakırken, bu süreçte şüphesiz en çok etkilenen sektör turizm oldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) "Covid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi" raporuna göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında, dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı. Rapora göre;
Etiketler : turizm,turizm 2020,turizm covid,