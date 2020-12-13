Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmece, kuruluşundan bu yana geçen üç yılda edindiği tecrübeyle şimdi de Destek Programı’nı büyüme aşamasındaki girişimler için ‘etki hızlandırıcısı programına dönüştürdü. Yapılan çağrı sonucunda İmece’nin yeni programı Impact’e 90 başvuru gelirken, yedi ayrı girişim destek almaya hak kazandı. Programdan faydalanacak girişimler ise şöyle sıralandı: Sıfır atık felsefesiyle hareket ederek, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiren ‘AnadOlive’, cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere çevreye etkisi düşük ileri kompozit alternatifi sunan ‘B-PREG’, 7–16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan ‘Kodris’, atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde eden ‘Laska’, 8–18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunan ‘Manibux’, e-spor eğitimleri veren ‘The Academys’ ve kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan ‘Tospaa’.