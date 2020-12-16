Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Cumhurbaşkaı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf destek paketi kapsamında önümüzdeki dönemde kira yardımı ve işyeri kapalı olan esnaflara üç ay süreyle seyyanen 1.000 lira hibe verilecek. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir destek esnafa sunulmuş olacak. Hibe şeklinde verilecek bu ödemeden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastanesi, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu gibi işletmeciler yararlanabilecek.

ŞEHRE GÖRE DEĞİŞECEK

Öte yandan, iş yeri kira olan esnafa üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak. Böylece ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteği de verilmiş olacak. Bu iki destek ile üç aylık dönemde esnafa toplam 5 milyar liralık destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, daha önce yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranının da 1 Haziran 2021’e uzatıldığının müjdesini de verdi.

Hükûmet, pandeminin başından beri esnafa çeşitli desteklerde bulunmuştu. Esnafın Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanabilmesi için çeşitli esneklikler yapılmıştı. Ayrıca hazine destekli finansman paketi de devreye alınmıştı. Halkbank’ın sağladığı bu krediye kimlik numarası ve oda kaydı belgesiyle başvuru imkânı geliştirilmişti. Halkbank, esnafın tamamına 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vermeye başlamıştı.

YENİ MÜJDE GELEBİLİR

¥ TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Önümüzdeki dönemde yeni müjdeler de gündeme gelebilir. Kredilerin ötelenmesi, esnafımızın yanında çalışanlarla ilgili ve aynı zamanda bu yeniden yapılandırma süresinin uzatılmasıyla ilgili taleplerimiz oldu. Bunlara da olumlu bakılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ‘bütçe maratonundan sonra duruma bakacağız’ dedi. Ayrıntılar yayımlanacak.

TÜKETİMİ OLUMLU ETKİLER

¥ MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Desteklerin parasal sıkılaştırma adımlarıyla baskı altında kalan tüketim ve yatırımları pozitifte tutmaya devam edeceğine inanıyoruz. Böylece bu motivasyonla gireceğimiz 2021 yılında; reel sektörün ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarının yardımıyla, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hedeflenen yüzde 5,8’lik büyüme oranına zorlanmadan ulaşacağımıza inanıyoruz.

MEMNUNİYET VERİCİ

¥ AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş: İş yeri kiralamalarında uygulanan KDV indiriminin süresinin uzatılması, yeme içme, konaklama, yolcu taşımacılığı gibi birçok sektördeki KDV indirimlerinin devam etmesi, esnafa kira desteği sunulması gibi birçok desteği içeren önlemler memnuniyet verici. Kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir

KAYIPLARI GERİ ALIRIZ

¥ İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkân vereceğine inanıyoruz. Hükûmetin aldığı bu olumlu kararı, diğer işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz. Diğer yandan birçok sektörde KDV indirimleri ve gayrimenkul kiralarında stopaj avantajının sürelerinin uzatılması, işletmelerin önünü görmesini sağlayacak, enflasyonla mücadele ve TL'nin cazibesini destekleyecektir.

ÇOK SÜPER BİR KARAR

¥ İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bir hükûmet böyle bir karar aldı. Karar çok süper. Tabii bunun detaylarını görmek lazım. Neyi ne zaman alacağız, nasıl olacak, herkes bunu merakla bekliyoruz. Ayrıca esnafın kredi borçlarının 2021 sonuna kadar ertelenmesini talep ediyoruz.

CAN SİMİDİ OLDU

¥ Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: Küçük esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin 6 ay uzatılması önemli. Özellikle ‘mücbir sebep’ kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkının markalarımız için can simidi niteliğinde. Biz AVM’lerde yüzde 50 kira indirimine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmasını istiyoruz.

TURİZME KATKI SAĞLAR

¥ Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin: Pandemiden en fazla etkilenen sektör olan turizm, 2021 yılında da desteklenmesi hâlinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır. KGF'nin 2021 yılında da devam etmesi bizim için çok önemli.

HES KODUYLA GİRİLSİN

¥ Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl: Bir nebze de olsa kayıplarımızı hafifletecektir. Paket servisle (kayıplarımız) bir yere kadar telafi ediliyor. Müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz.

KUAFÖR, TERZİ VE PAZARCI NEFES ALACAK

¥ İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün: Böyle bir hibe desteği verilmesi bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı’mız önderliğinde esnafa nefes aldıracak bir çare sunuldu. İstanbul'da 15 bin kayıtlı pazarcı esnafı var ancak yanındaki çalışanlarla birlikte 50 bini buluyor. Destek bu kesim için çok güzel oldu.

¥ İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz: Ben bu yardımları yüzmeyi bilen ancak boğulmak üzere olan kişiye karadan atılan bir ip gibi görüyorum. İstanbul'da 15-20 bin arasında erkek berber ve kuaförü bulunuyor. Açıklanan destekler esnafımıza biraz olsun nefes aldıracaktır. Salgının ilk döneminde esnafın kullandığı destek kredilerinin ödeme dönemleri yaklaştı. Bu ödemeler ertelenmeli.

¥ İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Turan Aydoğdu: Odamıza kayıtlı 2 bin üyemiz var. Bunların bazıları basit usule tabi bazıları da gelir vergisi ödüyor. Bizler emekçiyiz ve adeta iğne ile kuyu kazarak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bütün detaylara hakim değiliz ancak Tüm terzilerin bu desteklerden faydalanmasını talep ediyoruz