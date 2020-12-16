Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre;

¥ Ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,93, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azaldı. Kasımda satılan konut sayısı 112 bin 483 oldu.

¥ Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konutla (yüzde 18,8) ilk sırada yer aldı. En az konut satışı olan iller 15 konutla Ardahan, 23 konutla Hakkari ve 78 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

¥ Yükselen faizlerin de etkisiyle ipotekli (kredili) satışlar kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 azalarak 24 bin 450'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak belirlendi.

¥ İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak 36 bin 658'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

¥ İkinci el konut satışları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu.

¥ Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 4 bin 962 oldu. Bu alanda ilk sırada 2 bin 443 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 893 satışla Antalya, 297 satışla Ankara, 182 satışla Yalova ve 174 konut satışıyla Bursa izledi.

¥ Kasımda Türkiye'den Irak vatandaşları 876 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 860 konutla İran vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları 434, Afganistan vatandaşları 203 ve Kuveyt vatandaşları 202 konut edindi.

¥ Ocak-kasım döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 1 milyon 393 bin 335'e ulaştı. Bu dönemde ipotekli işlemler yüzde 98 artarak 558 bini aştı. Sıfır konut satışları 433 bine yaklaştı. 'İkinci el'deki hareketlilik, yüzde 35,2 artışla 960 bin 493 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

Yabancıya satış 11 ayda 36 bini aştı. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Ö. Faruk Akbal "Avrupa'da kayıplar yüzde 40-80 arasında. Biz yüzde 10 düşüşle atlatacağız. Pozitif ayrıştık" dedi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da, faize rağmen 100 bin satışın üzerinde tutunmanın önemli olduğunu söyledi.