Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hububat ürünlerinde yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif hareketlere meydan verilmemesi amacıyla önemli bir karara daha imza atıldı. Buğday, arpa ve mısır ithalatında "gümrük vergisinin sıfırlanması" yönündeki karar 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı. Söz konusu karar, son iki aydır uygulanıyordu. Buna rağmen fiyatlarda istenen düzeyde bir durulma sağlanamadı. TMO'nun (tonuna) 1.650 TL olarak açıkladığı buğday fiyatları, rekoltede sıkıntı olmamasına rağmen serbest piyasada 2.200 TL sınırına kadar tırmandı. Piyasaya al-satçı tüccarların girmesi ve fiyat artışını körüklemek için ürünün depolarda stoklanması, ithalatta bu kararların alınmasını kaçınılmaz hâle getirdi. Buğdayda yaşanan bu hareketlilik, halkın en temel gıdası olan ekmek fiyatlarına da zam olarak yansımıştı.