Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgının ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerine rağmen ihracat için var gücüyle çalışan sektörler, lojistikte sıkıntı yaşıyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder “Bir buçuk aydır üyelerimizden çok yoğun olarak özellikle deniz lojistiğinde yaşadıkları problemlerle ilgili şikâyetler alıyoruz. Yaptığımız son ankette de üyelerimizin yüzde 92’sinin bu problemleri yaşadığını gördük” dedi. Firmaların yükleyecekleri ürünler için boş konteyner bulamadığını söyleyen Burak Önder, “Ayrıca rezervasyon sıkıntısı da yaşanıyor. Hatlardaki yoğunluktan dolayı üreticilerimiz tarafından hazır edilen ürünler gemilere yüklenemiyor. Firmalar, bu ürünlerin ödemesini de alamıyor. En önemlisi de müşterilerimiz bu durumdan şikâyetçi. Bunun dışında navlun fiyatlarında da döviz bazında yüzde 300’lere varan oranda artışlar söz konusu” diye konuştu. Son yıllarda uluslararası lojistik firmaların satın almalar ve konsorsiyumlar yoluyla tekel oluşturduğunu belirten Önder, şöyle devam etti: Bu firmalar sefer sayılarında istedikleri gibi kısıntıya gidiyor. Uzun zamandır ülke ihracatçımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri de lojistik maliyetleri, liman masrafları... Bazı gider kalemleri var ki, bunların, rakiplerimiz olan ülkelerde bir karşılığı yok. Mesela ‘geçici kabul’ bedelleri... Bunun gibi uygulamalar ihracatçımızı rekabette dezavantajlı duruma düşürüyor.