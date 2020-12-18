Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektör, yılın 11 aylık döneminde yüzde 53 ihracat artışı kaydetti. Geçen ay ürün gönderilen ilk 15 ülkeden 13'ünü Avrupa ülkeleri oluşturdu. Listenin ilk sırasında "bisiklet ülkesi" olarak nitelendirilen Hollanda yer aldı. Bu ülkeye 1,93 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci Fransa'ya 1,77 milyon dolar, üçüncü İspanya'ya da 1,65 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.