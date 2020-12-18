Sektör, yılın 11 aylık döneminde yüzde 53 ihracat artışı kaydetti. Geçen ay ürün gönderilen ilk 15 ülkeden 13'ünü Avrupa ülkeleri oluşturdu. Listenin ilk sırasında "bisiklet ülkesi" olarak nitelendirilen Hollanda yer aldı. Bu ülkeye 1,93 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci Fransa'ya 1,77 milyon dolar, üçüncü İspanya'ya da 1,65 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Bisiklette pedallar hızlı döndü
18.12.2020 - 04:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bisiklet ve motosiklet imalatçıları, salgının etkilerine rağmen 2020'deki ihracat performansıyla dikkati çekiyor.
Etiketler : bisiklet,bisiklet satışları,
753880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/753880.aspx
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