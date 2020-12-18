Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yıllık unlu mamul ve ekmek tüketim bütçesinin yaklaşık 50 ila 60 milyar dolar mertebesinde olduğuna işaret eden Türkiye Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı Serdar Yalçınkaya “Türkiye'de yapılan 2018’deki bir araştırmaya göre kişi başı ekmek tüketimi 155 kilo olarak tespit edilmiş. Bu daha önceki yıllarda 230 kilo civarında iken yıllar ilerledikçe ekmek tüketiminin azaldığı tespit edilmiş. Ekmek tüketimi azalırken pizza, hamburger veya börek tüketimi artıyor. Bizim yaptığımız tespitler ekmek tüketiminin aslında bir ailenin veya bir konutun unlu mamul tüketiminin sadece dörtte birini teşkil ettiğini gösteriyor. Her gün 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. İsraf edilen ekmeklerin piyasa değeri 9 milyon TL’ye yakın. Kendi markamız Bay Bread’le tüketicinin alışık olduğu damak lezzetlerini dünyada bu sektörde geliştirilmiş olan teknolojilerle harmanlayarak bir iş modeli tasarladık. Donuk ürün teknolojisinin kullanılması halinde ekmek israfının önüne geçebiliriz” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’de ekmek ve unlu mamullerde bir ilk olan ‘evde fırın’ ve ‘işte fırın’ konseptlerinin ortaya çıktığını belirten Yalçınkaya, şöyle konuştu: Yeni nesil fırıncılıkta amacımız tüketiciye uygun olan pişirme ve ısıtma teknikleriyle ürünleri her daim sıcak ulaştırabilmek. Bu nedenle ürünlerin önceden üretilip gerekli ön pişirme süreçleri tamamlandıktan sonra şoklanarak depolanmasının mümkün olmasını sağladık.

EVDE HAMUR İŞİNE YÖNELDİK, MAYA FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Serdar Yalçınkaya, pandemi nedeniyle birçok kişinin ekmek, pide, pizza gibi hamur işlerini evinde yapmaya başladığını belirterek “Bu durum hamur mayasına olan talebin aşırı yükselmesine sebep oldu. Maya fiyatları yüzde 40 artışla 70 liraya çıktı. Şu anda fırıncılar mayayı 70-75 liraya alabiliyor. Talebin yüzde 500 ila 600 oranında artması da, marketlerde maya bulunmasını zorlaştırıyor” diye konuştu.