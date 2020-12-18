Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli Howden Group Holdings'in Türkiye’deki iştiraki Howden ACP, üzerinde çalıştığı ‘Havacılık ve Uzay Sigortası’ ile sektörün muhtemel kayıplar yaşamasının önüne geçmeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği ürün hava araçları sigortalarını, yedek parça, makine ve ekipmanlarını, hukuki sorumluluk sigortalarını, bina, hangar, ürün ve hizmetlerini, mürettebat ve/veya yolcu koltuk ferdi kazaları, havalimanı işletme sorumluluk sigortalarını ve pilot lisans kaybı sigortalarını kapsıyor. Howden ACP CEO’su Erdal Seferbay, Covid-19 nedeniyle hava yolu şirketlerinin 157 milyar dolar zarar edebileceğini belirterek “Teminat veren sigortacıların iş kabul kriterlerinde ciddi değişikliklere gitmeleri, mevcut ka-pasitelerinin arzını düşürmeleri ve bazı sigortacıların piyasadan çekilmesiyle yüzde 20-25 bandında prim/fiyat artışları gözlemlendi” değerlendirmesini yaptı.