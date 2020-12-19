Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilere göre genelde yılda 10 milyar dolar civarında seyreden altın ithalatı, bu senenin 11 ayında 24,4 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. TÜİK verilerine göre alımda zirve, eylül ayında görüldü. Söz konusu ayda ithalat, yüzde 338 artışla 4,24 milyar dolara çıktı. Altını dışarıdan satın almak için piyasada dolar talebi de yükseldi. Böylece bu durum, dolardaki artışı da körükledi. Üstelik satın alınan altınların da önemli bir kısmı piyasadan çekilerek, yastık altına girdi. Öte yandan dış ticaret açığı yılın ilk 11 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 82,5 artışla 45 milyar doları aştı.