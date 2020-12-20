Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin lojistik gücünü, geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir" ifadesini kullandı. Tren, Marmaray Kazlıçeşme istasyonundan 4 Aralık'ta uğurlanmıştı. Bakan Karaismailoğlu "İlk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin’e beyaz eşya taşıması yapacağız. 8 bin 693 kilometre yol katedecek olan trenimiz; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’e ulaştıracak" açıklamasında bulunmuştu.

GURUR VERİCİ

Muhalefet çevreleri tarafından hedef alınan trenin başarısı, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması yolunda önem taşıyor. Bu lojistik sefer; Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun merkezinde küresel bir aktör olan Türkiye'nin, ulaşım ağları ile de süper güç olacağını gösterdi. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı sayesinde Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne indi. Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süre, 18 güne düştü. Dolayısıyla İstanbul, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan Türkiye'ye ulaşan Demir İpek Yolu'nun da en stratejik bağlantı noktası hâline geldi.

SEFERİNİ 15 GÜNDE TAMAMLADI

TCDD ve Pasifik Eurasia iş birliği ile ilerletilen ihracat treni; Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre yol aldı.