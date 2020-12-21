Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

ANKARA

Yeni kanun ile birlikte hâlihazırda uygulanan mevzuattaki uyumsuzluk veya yetersizlikler çözüme kavuşturulacak. Kanunun uluslararası uygulamalarla örtüşeceği ve metrolojinin tüm alanlarını kapsayacağı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle ülkede ölçüm birliği sağlanacak. Uluslararası metroloji sistemine entegrasyonun sağlanması amacıyla bir ulusal metroloji enstitüsü Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek. Taslağa göre, şu anda TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (TÜBİTAK UME) faaliyetlerini herhangi bir yasal dayanağı olmadan yürüttüğü belirtiliyor. Kanun ile TUBİTAK UME ulusal metroloji enstitüsü olarak yetkilendirilmiş olacak. Kalibrasyon ve deney hizmeti sunan laboratuvarlar Bakanlık sicil sistemine kaydolacak. Kalibrasyon hizmeti verilebilmesi için bu kayıtlarını sürekli güncel tutulması gerekecek. Kanuna eklenecek bir diğer madde de, hazır ambalajlı mamul ve ölçü kapları için olacak. Hazır ambalajlı mamulün arz süreci boyunca işletmeci tarafından gerçek miktarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bu kontrollerde uyulması gereken kurallara yeni kanunda yer verilecek.

PARA CEZALARI ARTABİLİR

Yeni kanun ile cezalarda da değişikliğe gidilecek. Mevzuata uygun davranmayanlara 1.000 liradan 50 bin liraya kadar cezalar kesilebilecek. Eğer aykırı durum 2 yıl içinde tekrar ederse para cezaları iki kat artırılıyor. Mevcutta uygulanan kanun 1989 tarihindeki şartlara göre oluşturulmuştu. Mevcut düzenlemenin, günümüz ölçüm cihazlarının nitelikleri bakımından tamamen farklı teknolojik şartları içerdiğinden bazı konularda uyumsuzluk içerdiği belirtiliyor.