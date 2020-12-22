Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü barındıran helâl pazarın büyüklüğü 4 trilyon doları aştı. 2 milyar Müslümanın talep artışıyla beraber 10 yıl içerisinde 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Pastadan pay alabilmek için Müslüman dünyası ile iş birliğini artırmalıyız" dedi. Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu da, "Gayrimüslimler de 'helâl'i tercih edebiliyor. Bu bağlamda sağlık, hijyen ve kalite ile ön plana çıkılabilir" diye konuştu. İslam Ülkeleri Standartlar Enstitüsü Sekreteri İhsan Övüt ise "Standardizasyon konusunda eczacılık, hayvani ürünler, test malzemeleri ve jelatin çalışmaları var" ifadelerini kullandı.
'Helal'de 7 trilyon dolarlık fırsat
22.12.2020 - 03:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, sektör oyuncularını ve bir araya getiren 6. Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da başladı.
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754692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/754692.aspx
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