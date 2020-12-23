İstanbul Kapalıçarşı’da 458,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459 liradan, 3 bin 25 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 46 liradan, 418,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422,60 liradan, 2 bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 976 liradan, bin 478 liradan alınan Yarım Ziynet bin 488 liradan ve 739 liradan alınan Çeyrek Ziynet 744 liradan satıldı.
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram ve çeyrek fiyatı
23.12.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altın fiyatları yeniden yükseliyor! Çeyrek altın, gram altın fiyatları merak ediliyor! 23 Aralık Çarşamba gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalara göre Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın gram fiyatı 459 liradan alıcı buluyor.
Etiketler : altın,ekonomi,
755059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/755059.aspx
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