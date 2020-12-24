Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek. Uber Global sözcüsü "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptığı belirtildi.

Uber, 2014'ten itibaren taksilere alternatif olmuş ve kısa sürede popüler bir ulaşım seçeneği haline gelmişti.

Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi Uber uygulamasını indirmiş ve kullanmıştı. Uber uygulaması İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından hali hazırda kullanılmıştı. Taksiciler dışında VIP olarak tanımlanan araçlarla taşımacılık yapanlar da olmuştu. Erişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek.