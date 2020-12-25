Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C.Fırat Aydoğmuş ANKARA

Milâs zeytinyağı böylece; Aydın inciri ve kestanesi, Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısının ardından, AB’den coğrafi işaret alan beşinci ürünümüz oldu. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, sektör için olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek "Ülkemiz; zeytinin, zeytin ağacının ana yurdu. 94 farklı çeşidimiz var. Bize özgü bu yerel tatları, uluslararası kriterlere uygun ve kaliteli şekilde üretip, markalı, ambalajlı olarak ihraç edeceğiz. Bu da bölge halkına ve üreticisine artı katma değer olarak yansıyacaktır.

Kaliteli, güzel bir hasat dönemi yaşıyoruz. Kuraklığa rağmen üretilen zeytinyağı çok kaliteli. Bir yağ kaybımızın oluşmadığını; ülkemize yetecek ve ihracatımızı yapabileceğimiz ürünümüzün olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.